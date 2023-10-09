MasterChef Türkiye All Star profiterol tarifi! Profiterol nasıl yapılır? Kolay profiterol tarifi MasterChef Türkiye All Star'ın bu akşamki bölümünde yapılan profiterol tarifi, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki profiterol nasıl yapılır? İşte profiterol için gerekli malzemeler ve hazırlanışı..

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TV8 ekranlarının en çok izlenen yemek programlarından olan MasterChef Türkiye'nin bugün ekrana gelen 113. bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli olacak.

Mavi takım ve kırmızı takım kaptanının belirleneceği kaptanlık oyununda şefler yarışmacılarından profiterol tatlısını yapmalarını istedi.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıların yaptığı profiterolleri tadarak mavi takım kaptanını belirleyecek.

Programın takipçileri arama motorlarında profiterol tatlısının tarifini aramaya başladı.

Yarışmacılar stüdyoda profiterol hazırlarken yarışmanın takipçileri ise evlerinde profiterol yapmak için kolları sıvadı.

En lezzetli profiterol tarifini sizler için derledik. Peki, profiterol nasıl hazırlanır ve hangi malzemeler gerekli? İşte yanıtı..

Hamuru için gerekli malzemeler

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı su

- 3 adet yumurta

- 1/ 2 paket margarin

Kreması için gerekli malzemeler

- 3 yemek kaşığı un

- Yarım litre süt

- 1 paket vanilin

- 1 adet yumurta

- 1,5 çay bardağı toz şeker

Çikolata sosu için gerekli malzemeler

- 200 gram krema

- 220 gram bitter çikolata

Profiterol nasık hazırlanır?

Profiterol kreması için sos tenceresine 1,5 çay bardağı toz şeker ve 2.5 su bardağı sütü ilave edin. Daha sonra 1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı unu ekleyerek orta ateşte pişirin.

Koyu bir kıvam alan profiterol kremasına, 1 paket vanilin ekleyin ve tekrar karıştırmaya başlayın. Ardından profiterol kremasını ocaktan alarak oda sıcaklığında soğutun. Soğuyan kremayı sıkma poşetine alarak 1 saat buzdolabında dinlendirin.

Profiterol hamuru için 125 gram margarini ve 1 su bardağı suyu tencerede güzelce kaynatın. Üzerine 1 su bardağı un ekleyerek topaklanmaması için karıştırın. Hamur toparlandığında ocaktan alın ve oda sıcaklığında yaklaşık 15 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Hamura 3 adet yumurtayı tek tek ekleyerek yedirin. Hamur yumurtalarla tamamen özdeşleştiğinde 15 dakika daha dinlendirin. Hamurdan 1 tatlı kaşığı kadar alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve aralarında boşluklar bırakın.

Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında profiterol hamurunu 40 dakika pişirin. Pişen profiterol hamurlarını yaklaşık 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

Profiterol hamurunun alt kısımlarında bıçakla küçük delikler açın. Açtığınız bu deliklere hazırladığınız profiterol kremasını sıkarak içini doldurun.

Çikolata sosu için bitter çikolatayı kırarak küçük parçalara ayırın. Küçük sos tenceresinde krema ve çikolatayı eriyene kadar karıştırın. İçini doldurduğunuz profiterolleri üst üste dizin. Son olarak çikolata sosunu profiterollerin üzerine gezdirerek dökün. Afiyet olsun...