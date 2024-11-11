MasterChef’in eski yarışmacısı restoran açtı! Fiyatlar şaşkına çevirdi…

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MasterChef’in 2018 sezonunda yer alan iddialı isimlerinden Kerem Giritoğlu yaptığı tabaklar ile hafızlara kazınmış ve 2018 yılını ikinci olarak tamamlayarak All Star sezonunda da iddalı tabaklarıyla takdir toplamıştı.

Avustralya’nın Sidney şehrindeki Le Cordon Bleu aşçılık okulunda 2015-2016 yılları arasında eğitim alarak Türkiye'de birçok restoran ve otelin mutfağında çalışan Giritlioğlu, yemek tutkusunu kendi restoranını açarak taçlandırdı.

Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Giritoğlu Urla’da açtığı restoranını "Şef biraz dobradır" notuyla video yayınlayarak duyurdu.

Giritlioğlu, Urla'da açtığı restoranıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgi odağı olurken, açıklamalarında yemeklerinin fiyatlarına dair verdiği bilgilerle dikkat çekti.

SALATANIN FİYATI ŞAŞIRTTI!

Giritlioğlu, fiyat politikasının kalite ve porsiyon büyüklüğüyle uyumlu olduğunu belirtirken restoranındaki salata fiyatı dikkat çekti.

"Bir salataya 390 lira yazıyorum" diyen Kerem Giritlioğlu devamında ise, “Bırak da o salata büyük porsiyon olsun. Bazen menüyü alan şundan da olsun bundan da olsun deyince büyük bu porsiyonlar diyerek uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.