Masterchef’in tepki çeken yıldızı eleme potasında! İşte gözleri üzerine çeviren eleme adayları Masterchef All Star'da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. İzleyicilerden sık sık tepki alan o yarışmacı eleme potasına girdi. İşte 10 Ekim Masterchef eleme adayları...

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TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı MasterChef, nefesleri kesmeye devam ediyor.

Hasan'ın liderliğindeki mavi takım ile Kıvanç'ın liderliğindeki kırmızı takım, mutfakta ustalıklarını sergilemek için kıyasıya yarışıyor.

İlk dokunulmazlık mücadelesi için takımlar, şeflerin yönlendirmesiyle dokuz farklı ilin kendine özgü pidelerini yapma görevini üstlendi.

Kaybeden takım ise bir sonraki bireysel dokunulmazlık için ikinci bir şansa sahip olacak.

Dokunulmazlığı kim kazandı?

Şeflerin tabakları değerlendirmesinin ardından 6-3 farkla dokunulmazlık yarışını kazanan kırmızı takım oldu.

Mavi takım ise kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan isim ilk eleme adayını açıkladı. Son aday ise izleyicileri mutlu etti.

Masterchef 10 Ekim eleme adayları

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, ilk eleme adayı olarak Tahsin'i seçti. Ardından yapılan oylama sonucu, izleyicilerden tepki toplayan Sergen, eleme potasına girdi.