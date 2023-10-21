MasterChef’te arsa ödülünü kim kazandı? İşte büyük ödülün sahibi… TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef All Starın son bölümünde yarışmacılar, arsa için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu.

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MasterChef Türkiye All Star, büyük bir heyecanla devam ediyor.

Yarışmanın son bölümünde gözler takımlar arasındaki ödül oyununa çevrildi.

MasterChef ekibi, Lüleburgaz'da birbirinden lezzetli yemekler yaparak arsa ödülü için kıyasıya bir yarışa girişti.

Kazanan mavi takım oldu. Bu önemli ödül için bireysel olarak tekrar yarıştı.

Mavi takımın içerisinden sadece 4 yarışmacı finale kaldı. Bu kritik anların ardından dev ödülü kazanan yarışmacı belli oldu. İşte o isim…

MasterChef arsa ödülünü kim kazandı?

MasterChef’in dün yayınlanan bölümünde son 4 e kalan Kıvanç, Metin, Tanya ve Sergen oldu. Ardından jürinin değerlendirmesiyle arsa ödülünün sahibi Kıvanç oldu.