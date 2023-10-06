Masterchef’te bir ilk! Yarışmacının önlüğü alındı… Eleme adayları bakın nasıl belirlendi Masterchef All star’da dün gece yarışma tarihinde bir ilk gerçekleşti. Şefler, Tahsin yaptığı o hata sebebiyle, eleme adaylarını bakın nasıl seçti. İşte 6 ekim Masterchef eleme adayları…

ensonhaber.com TV8'in sevilen yarışması MasterChef All Star, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar arasındaki gerilim ve olaylar damga vurdu. Dün gece yarışmada Barbaros ve Barış arasında gerginlik yaşandı. Somer Şef’in “Bu kadar olaylı bir gece hatırlamıyorum. Üzerindekini çıkarıyorsun” sözleriyle gerginlik doruk noktasına ulaştı. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mumbar yemeği yaptı. Tahsin bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olmuştu. Ancak Masterchef tarihinde resmen bir ilk yaşandı. Dün gecenin oylaması, diğer oylamalardan çok farklı oldu. İşte eleme potasına giren isimler... Masterchef tarihinde bir ilk! Limonu raftan alıp direkt keserek sunum tabağına koyan Tahsin’in dokunulmazlığı iptal edildi. Yapılan oylamada ise tarihte ilk kez 1 değil 2 aday çıkarıldı. Gecenin sonunda Eda ve Ayaz, eleme potasına girdi.