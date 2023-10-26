Masterchef'te eleme adayları belli oldu! Stüdyo buz kesti Masterchef All Star’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Gergin geçen oylama sonucu eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. İşte o isimler…

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TV8 ekranlarının büyük ilgi gören yarışma programı MasterChef All Star, her bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar, adeta ter döküyor.

Mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ikinci performansı gerçekleşti. Bu hafta kazanan kaptan, büyük bir ödülün de sahibi olacak.

Haftanın ilk adayları mavi takımdan çıkmıştı. İkinci dokunulmazlığı yine kırmızı takım kazandı.

Mavi takım üyeleri, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha yarıştı. Günün sonunda eleme adayları belli oldu.

25 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra, takım arkadaşı Batuhan’ı eleme potasına gönderdi. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Tanya oldu.