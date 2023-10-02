Masterchef’te sürpriz veda: Şampiyon gelir gelmez elendi! "Gururum kırıldı" Masterchef All Star'da dün akşam bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Seyirciler tarafından şampiyon olarak görülen yarışmacının vedası olay yarattı.

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TV8 ekranlarının reyting rekortmeni Masterchef All Star’da eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi.

Dün gece dün gece, izleyenlere birbirinden yaratıcı yemekler sunuldu. Ancak, zorlu mücadele sonucunda, kimin eleneceği merak konusu oldu.

1 Ekim tarihli bölümde, eleme potasında yer alan Batuhan, Kıvanç, Esra, Barış, Uğur, Tanya ve Eren, porçini mantarı ve tereyağı ile yaratıcı yemek yapma göreviyle karşı karşıya geldiler. Ancak işler pek de istedikleri gibi gitmedi.

Bu yarışmacılar arasından en iyi tabakları çıkaran isimler, potadan kurtuldu. Üç yarışmacı ise eleme finaline gitti.

Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle Masterchef All Star’a veda eden isim belli oldu. İşte elenen yarışmacı ve olay yaratan vedası…

Masterchef All Star 1 Ekim kim elendi?

Eleme turunun final etabında şefler, Somer Şef’in perde pilavını istedi. Ortaya çıkan tabakların değerlendirmesi sonucunda eski şampiyon Uğur yarışmaya veda etti.

Masterchef Uğur’un veda konuşmasında söylediği “Ben elimden geleni son ana kadar yaptım, son dakikaya kadar pes etmedim. Burada olmayı da çok istemezdim. Tamamen gururum kırıldı.” sözleri izleyicileri şaşkına çevirdi.