Masterchef'te yeni takımlar belli oldu! Kaptanlık düellosunu bakın kim kazandı MasterChef'te dün akşam tansiyon yükseldi. Kaptanlık oyununun ardından yeni takımlar belli oldu. Kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı bakın kim oldu.

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TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef, izleyicilerini soluksuz bırakmaya devam ediyor.

Yarışmanın ilerleyen haftaları, yarışmacı sayısının azalması ve rekabetin kızışmasıyla birlikte tansiyonu yükseltiyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde ise mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirlenmesiyle yeni bir hafta başladı ve yeni takımlar da belli oldu.

Kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef’te dün akşam gerçekleşen kaptanlık oyununun kazananı Hasan oldu ve mavi takımın başına geçti. Ardından Hasan’ın seçimiyle kırmızı takım kaptanı Alican oldu.

Takım kaptanları yarışmacıları seçerek kendi takımlarını oluşturdu.

Mavi takım: Hasan (Takım kaptanı), Eren, Sergen, Barbaros, Dilara, Ayaz, Tanya

Kırmızı takım: Alican (Takım kaptanı), Esra, Tahsin, Tolga, Kıvanç, Cemre, Batuhan

Kaptanlık düellosunu kim kazandı?

Mavi takım ve kırmızı takım kaptanları arasında kaptanlık düellosu gerçekleşti. Kazanan takım kaptanı, karşı takımdan istediği bir yarışmacıyla kendi takımındaki istediği bir yarışmacıyı değiştirebilecek.

30 dakika içerisinde 20 tane kalem börek yapan takım kaptanlarından düelloyu kazanan isim Hasan oldu. Ayaz’ı kendi takımına alırken, Esra’yı kırmızı takıma gönderdi.