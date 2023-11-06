Masterchef’te yürek burkan veda! Favori yarışmacı gözyaşlarıyla elendi Masterchef All Star’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Zorlu geçen eleme oyunun ardından Masterchef’e veda eden isim belli oldu. Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

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MasterChef All Star, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir heyecanla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Eleme oyunu, yarışmacılar arasındaki çekişmeyi doruklara çıkardı. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara olarak belirlendi.

İlk turda Dilara, Cemre ve Alican, başarılı performanslarıyla potadan çıkmayı başardılar. Ancak Esra, Tolga, Barış ve Batuhan ikinci tura kaldılar.

Geçtiğimiz hafta MasterChef'in son şampiyonu Metin'in elenmesi herkesi şoka uğratmıştı. Bu hafta da büyük merakla beklenen sonuç belli oldu.

Eleme oyununun sonunda MasterChef All Star'dan elenen isim belli oldu. Yarışmacı gözyaşlarıyla veda etti.

5 Kasım Masterchef'te kim elendi?

Eleme oyununun son turunda Esra ve Barış son ikiye kaldı. Rakibinden daha başarısız bir tabak çıkaran Barış, MasterChef’e veda etti. Arkadaşları onu gözyaşlarıyla uğurladı.