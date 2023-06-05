Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek'ten flaş açıklama.. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak uyandırdı. Galatasaray başkanı Dursun Özbek şampiyonluk kutlamalarının ardından Icardi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in Icardi sözleri..

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe maçını 3-0 kazanan Galatasaray şampiyonluk kupasına kavuştu.

Geçtiğimiz hafta oynanan Anakaragücü maçının ardından şampiyonluğu garantileyen sarı kırmızılılar dün akşam oynanan derbinin ardından kupasını aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından bazı açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun mimarlarından olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi'nin akıbeti ilerleyen günlerde belli olacak.

Mauro Icardi açıklaması

Basın mensuplarının Mauro Icardi sorusuna yanıt veren Dursun Özbek şu ifadelere yer verdi;

"Icardi sevgisini gördünüz. Herkesin çok sevdiği son derece beyefendi ve büyük bir golcü. Galatasaray'da kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Erken konuşmadan bütün gücümüzle uğraşıyoruz. Zaniolo çok kuvvetli bir golcü, Galatasaray'a uzun süre hizmet edecektir. Umarım hayırlı olur."