Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın bakın kim çıktı! Meğer en yakın arkadaşı… Yıllar önce eşi Maxi Lopez’i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan Wanda Nara, aynı kaderi yaşadı. Sosyal medya hesabından aldatıldığını duyurmuştu. Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın bakın kim çıktı!

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Galatasaray’ın gözdesi haline gelen Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın ilişkisi, 2013 yılında büyük bir çalkantıyla başlamıştı.

O dönemde Icardi, Nara'nın eşi olan ve aynı zamanda takım arkadaşı olan Maxi Lopez'in eşi ile ilişkisi olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

İkilinin ilişkisi büyük bir skandala neden olmuş ve Lopez ile Nara'nın boşanmasına yol açmıştı.

Son dönemlerde Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Wanda sosyal medya paylaşımıyla aldatıldığını duyurdu.

Arjantinli model, sosyal medya hesabından eşi Icardi hakkında çok ağır sözler kullandı. Icardi'nin Wanda'ya tercih ettiği kadın ortaya çıktı.

Wanda’nın yakın arkadaşı çıktı!

Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara’nın yakın arkadaşıydı. Mauro Icardi, takip etmediği halde sosyal medyadan China Suarez’in bir fotoğrafını beğendi. Bunu gören Wanda Nara ise ihaneti ortaya çıkardı.

Wanda Nara’nın yıllar sonra yaşattığını yaşaması, sosyal medyada ses getirdi.