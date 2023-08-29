Mavi Ay ne zaman, saat kaçta görülecek 2023? İşte Türkiye saati Yılın en büyük ve parlak Ay'ı için geri sayım başladı. Mavi Ay ne zaman ve hangi saatler aralığında görülecek merak ediliyor. Aynı zamanda Mavi Ay nedir ve neden olur sorusu da akıllarda yer alıyor. İşte Mavi Ay hakkında bilgiler...

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Süper dolunay olarak tanımlanan "Mavi Ay", görsel bir şölen sunacak.

İlginç bir kozmik olay olan Mavi Ay için nefesler tutuldu.

Mavi Ay özellikleri ve görüleceği saat belli oldu.

Gökyüzü meraklıları, Mavi Ay ne zaman saat kaçta gerçekleşecek sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Mavi Ay nedir ve ne zaman görülecek? Mavi Ay nasıl olur? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte detaylar...

Mavi Ay nedir

NASA'ya göre iki tür mavi ay var ve ikisinin de ayın gerçek rengiyle hiçbir ilgisi yoktur.

Mevsimsel mavi ay, dört dolunayın olduğu bir mevsimdeki üçüncü dolunayı ifade ediyor. Aylık mavi ay, bir takvim ayı içindeki ikinci dolunay için kullanılıyor.

Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanmıştır.

Mavi Ay ne zaman 2023?

Mavi Ay, 30 Ağustos Çarşamba 2023 Türkiye saatiyle 04.36'da görülecek.