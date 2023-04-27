Mayıs'ta doğalgaz faturası gelecek mi? 1 ay bedava doğalgaz ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 1 aylık ücretsiz doğalgaz kullanımı ne zaman, hangi ay geçerli olacak merak ediliyor. Tüketiciler, "doğalgaz bu ay mı ücretsiz", "bedava doğalgaz ne zaman" gibi sorulara yanıt arıyor.

Filyos Limanı'ndaki sondaj çalışmaları, mutlu sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye, enerjide bağımlılıktan kurtulma yolunda emin adımlar atıyor. Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeler de peş peşe geldi. Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıkladı. 20 milyon doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren "ücretsiz" uygulaması merak konusu. Vatandaşlar, doğalgaz faturasının gelmesine günler kala detayları sorguluyor. Bu kapsamda "bedava doğalgaz bu ay mı", "doğalgaz ne zaman ücretsiz", "mayıs doğalgaz ücretsiz mi" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 1 ay ücretsiz doğalgaz ne zaman? İşte yanıtı... Ücretsiz doğalgaz ne zaman, hangi ay? Doğal gazın bir ay süre ile konutlarda ısınma dahil ücretsiz olacağı tarihler 19 Nisan-19 Mayıs arası olacak. Yani 20 Nisan tarihinden sonra gelen ilk doğal faz faturası 0 TL olacak.