Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi? Cuma namazına gitmeyenler ya da gidemeyenler, "Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi?" sorusunu arama motorlarına yazmaya başladı. Peki, Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi?

Cuma namazı İslam alemi için oldukça önemlidir. Cemaatle kılınan cuma namazından sonra ise eller semaya açılır.

Hep birlikte kılınan namaz sonrası kalpler birbirine yakınlaşır ve sohbetler cami avlusundan taşar.

Ayrıca akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır.

Ancak bazen cuma namazına bilerek gitmeyen ya da gidemeyenler olabiliyor.

Bu konu oldukça önemli. Bu nedenle, "Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi?" sorusun gündem oldu.

Peki,Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi? Detaylarına bakalım....

Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi?

Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:

"Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadisler, Cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar.

Bu hadislerden bir kısmında Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birtakım insanlar ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma, 40); “Her kim önemsemediği için üç Cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Davûd, Salât, 212).

Buna göre, özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez."