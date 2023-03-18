MEB 5 bin sözleşmeli personel alacak! MEB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından MEB personel alımı aramaları hız kazandı. İşte MEB personel alımı hakkında merak edilenler..

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

Yapılan bu açıklamanın ardından MEB personel alımı hakkında internette aramalar hız kazandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Bakan Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hangi branşlarda alım yapılacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından MEB personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar "MEB personel alımı ne zaman?" "MEB hangi branşlarda personel alacak?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.

Başvurular ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Yapılan açıklamaya göre personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşulları önümüzdeki günlerce açıklanacak.