MEB Burs Başvuru Ekranı 2023: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar? İlk ve ortaöğretim öğrencilerine maddi destek sağlayan MEB İOKBS başvuruları başladı. Öğrenciler sınava girecek ve başarılı olmaları durumunda burs hakkı kazanacak. Peki, İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte burs ücreti ve detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursluluk Sınavı İOKBS için başvurular başladı.

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katılabileceği İOKBS, 5., 6., 7., 8., ve 9., 10., 11. sınıfları kapsıyor.

MEB başvuru kılavuzunu yayımladı. 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan İOKBS (bursluluk sınavı) başvuru ekranına da MEB'in internet adresinden erişim sağlanıyor.

Sınav uygulama takvimine göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak. Bu kapsamda "İOKBS başvurusu" hakkında bilgiler araştırılıyor.

Peki, MEB bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İOKBS başvuru şartları neler? İşte detaylar...

MEB Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2023” ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir. Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

İOKBS başvuru şartları 2023

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL’yi geçmemesi gerekir.Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS bursu ne kadar, kaç tl?

Burs tutarı son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

2023 yılında İOKBS bursluluk parasının ne kadar olacağı ise henüz belli olmadı.