MEB duyurdu! 2023 Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ve başvuru tarihleri açıklandı. Uzmanlık için sınava girecek olan öğretmenler, başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında uzman öğretmen ve başöğretmenlik için sınavlar düzenliyor.

Bu yıl yapılacak olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına ilişkin detaylar MEB tarafından açıklandı.

Uzman öğretmenlik sınavına adaylık da dahil olmak üzere 10 yıl öğretmenlik hizmeti bulunan kişiler başvurabiliyor. Aynı şekilde başöğretmen olabilmek için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak görev almak gerekiyor.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında düzenlenen bu sınava girecek olan adaylar, sıjnav tarihlerini araştırmaya başladı.

Peki 2023 uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

Uzman öğretmen ve başöğretmen sınav başvuruları ne zaman?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında düzenlenen uzman öğretmen ve başöğretmen sınav takvimi MEB tarafından açıklandı.

Uzman ve Başöğretmen başvuruları 30 Mayıs'ta başlayacak, 9 Haziran'da sona erecek. Sınav ise 19 Kasım'da yapılacak.

5 yılın sonunda uzman öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanı Özer, 10 yıllık kıdem süresinin kısaltılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: