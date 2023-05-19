MEB duyurdu! 2023 Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında uzman öğretmen ve başöğretmenlik için sınavlar düzenliyor.
Bu yıl yapılacak olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına ilişkin detaylar MEB tarafından açıklandı.
Uzman öğretmenlik sınavına adaylık da dahil olmak üzere 10 yıl öğretmenlik hizmeti bulunan kişiler başvurabiliyor. Aynı şekilde başöğretmen olabilmek için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak görev almak gerekiyor.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında düzenlenen bu sınava girecek olan adaylar, sıjnav tarihlerini araştırmaya başladı.
Peki 2023 uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler…
Uzman öğretmen ve başöğretmen sınav başvuruları ne zaman?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında düzenlenen uzman öğretmen ve başöğretmen sınav takvimi MEB tarafından açıklandı.
Uzman ve Başöğretmen başvuruları 30 Mayıs'ta başlayacak, 9 Haziran'da sona erecek. Sınav ise 19 Kasım'da yapılacak.
5 yılın sonunda uzman öğretmenlik
Milli Eğitim Bakanı Özer, 10 yıllık kıdem süresinin kısaltılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Daha önce de bu süreçte gelen talepler vardı. Birincisi uzman öğretmenlik için 10 yıllık kıdem aranıyordu. Bunun düşürülerek 5 yıla indirilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Öğretmenler artık 10 yıl bekleyerek değil 5 yılın sonunda uzman öğretmenlik sürecine girebilecek. İkinci olarak kıdem yılı 20 ve üzeri olan, uzman öğretmen olmuş öğretmenlerin baş öğretmen olmak için bekledikleri 10 yıllık süreyi kaldıracağız. Yani uzman öğretmen olanlar baş öğretmenlik için 10 yıl beklemeyecek. Bu kanuni değişiklikle ilgili hazırlıklarımız zaten tamamlanmıştı. Yeni meclis oluşunca hemen meclise göndereceğiz.