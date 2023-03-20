MEB DUYURDU: 45 bin öğretmen ataması ne zaman? 2023 Öğretmen ataması başvuruları ve şartları... 2023 Öğretmen atamaları hakkında yeni bir açıklama geldi. Bakan Özer, yapılacak atamalar hakkında duyuruda bulundu. Yayınlanacak olan kılavuz doğrultusunda branş ve kadro dağılımı da belli olmuş olacak. Peki 2023 yılı 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Pek çok vatandaş “Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?” sorusunu sorguluyor. Bakan Mahmut Özer'den konuyla ilgili gelen son açıklamaya göre 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki yapılacak atamalarda branş dağılımı belli oldu mu?

45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Bakan Özer, 45 bin MEB Öğretmen ataması yapılacağı duyuruldu. Özer, açıklamasında "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğretmenlere atama müjdesi verdi ve sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yapılacak alımların tarihi ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Ancak yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.