MEB duyurdu! Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi.. 2023-2024 yılı eğitim öğretim takvimi belli oldu. Peki okullar ne zaman açılıyor? İşte merak edilen o tarih..

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı.

Öğrenciler ve öğretmenler yaz tatilinin tadını çıkarırken diğer taraftanda 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı takvimini merak etmeye başladı.

Peki okullar ne zaman açılacak? Bu sorunun cevabını merak edenler internette konuyla ilgili aramalar gerçekleştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı resmi açıklama ile okulların açılacağı tarihi ve tatil tarihlerini paylaştı.

İşte okulların açılacağı o tarih..

Okullar ne zaman açılacak?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Buna göre, öğretmenler yeni eğitim ve öğretim yılında mesleki çalışmalarına 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4 Eylül ile 8 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri başlayacak.

2023/2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.