MEB yaz okulu tarihleri 2023: Yaz okulu ne zaman açılacak, ücretli mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında yaz okulları açılacağını bildirdi. Öğrenciler ve veliler, yaz okulu tarihlerini ve ücretli olup olmadığını merak ediyor. Peki, yaz okulları ne zaman açılacak? MEB yaz okulu ücretli mi? İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle ara verilen eğitime bu sene ise 6 Şubat depremi engel oldu.

Eğitimde telafi sürecini başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okulu duyurusunu da yaptı.

MEB tarafından hazırlanan "Yaz Tatili ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri" konulu yazı, Bakan Mahmut Özer'in imzasıyla tüm illere gönderildi.

Bakan Özer, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl tüm Türkiye'yi derinden üzen 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine öncelik verileceğini belirtti.

Yaz okula gitmek isteyen öğrenciler, tarihlerini ve ücretini merak ediyor.

Peki, MEB yaz okulları ücretli mi? Yaz okulu ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? İşte ayrıntılar...

MEB yaz okulu ne zaman açılacak 2023?

Eğitim-öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini belirten Bakan Mahmut Özer, 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yaz okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Özer, şu bilgileri paylaştı:

şu bilgileri paylaştı:

"Matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programları kapsamında, bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak.

Yaz okulu ücretli mi?

MEB, yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler için başvuru alıyor ve herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Yaz kursunda görev alacak öğretmenlere ise ek ders ücretine göre ek ders ücreti ödeniyor.