MEB'den açık lise sınav duyurusu! AÖL ek sınavları ne zaman? AÖL ek sınavları online mı, yüz yüze mi? Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı hakkında bir duyuru yayınladı. İşte AÖL ek sınavı hakkında merak edilenler..

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ek sınav tarihleri hakkında son dakika açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi ek sınav takvimi duyuruldu.

Sınava girecek adaylar ek sınav hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

2023 yılında düzenlenen YKS sınavı ile yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan fakat Açık Öğretim Lisesinden mezun olamayan öğrencilerin katılacağı Açık Öğretim Lisesi ek sınavları hakkında aramalar hız kazandı.

Bu ek sınava katılma şartını taşıyan adayların kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Adaylar Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi ek sınavının tarihini ve diğer detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, AÖL ek sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte sınav hakkında merak edilenler..

AÖL ek sınaları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılabilecektir.

Ek sınava kimler katılacak?

2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava katılabilecektir.

Ek sınav için kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak?

Ek sınava katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır.

Ek sınava katılma hakkı olup 2023-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları veya YÖS sınavı sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleştiğini belgelendirenlerin de başvurması halinde kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır. Bu durumdaki öğrenciler ek sınava katılabilmek için 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğrenim kurumuna yerleştiğine dair belge ile iletişim adresini (telefon numarası gerekli) Açık Öğretim Lisesinin kurumsal aciklise@meb.gov.tr adresine mail göndermesi gerekmektedir. Ceza infaz kurumlarında olup ek sınava girme hakkı bulunan öğrenciler ise cezaevi kurum öğretmeni aracılığı ile Açık Öğretim Lisesinin kurumsal mail adresine belgelerini göndereceklerdir. Ek sınava katılmak için başvuranlardan, ek sınava katılma şartını taşıyanların kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Sınava katılacak öğrenciler "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak 2022-4 ek sınavı için kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemi yapılmış olan öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Ek sınav için kaydı yenilenen öğrencilerin 9 Ekim 2023 tarihi saat 23.59' a kadar sınava katılmaları gerekmektedir.