MEB'den son açıklama! 3 Şubat Pazartesi 2025 okullar açılacak mı, ders işlenecek mi?

Yağmur Dinç
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak günü öğrencilerin karnelerini alması ile tamamlandı.
Sömestr tatilini geçiren öğrenciler, okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor.
15 günlük tatilin son günlerinde ise mera konusu olan sorusu "3 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı" oluyor.
Öğrenciler ve veliler, pazartesi günü okulların durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
Peki; 15 tatil bitti mi? 3 Şubat Pazartesi 2025 okullar açılacak mı, ders işlenecek mi? MEB'den son açıklama...
3 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI
20 Ocak itibarıyla yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler için okul zili 3 Şubat Pazartesi günü çalacak.
Milyonlarca öğrenci 3 Şubat günü ikinci döneme başlayacak.