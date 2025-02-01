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MEB'den son açıklama! 3 Şubat Pazartesi 2025 okullar açılacak mı, ders işlenecek mi?

MEB'den son açıklama! 3 Şubat Pazartesi 2025 okullar açılacak mı, ders işlenecek mi? Yarıyıl tatilinin sonuna gelen öğrenciler, okula başlayacakları tarihi araştırıyor. Bu kapsamda "3 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı" sorusu sıklıkla sorgulanıyor. Peki; pazartesi günü okul var mı, ders işlenecek mi? İşte ayrıntılar...