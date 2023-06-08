Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kimdir? Numan Kurtulmuş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? TBMM Başkanı yapılan oylama sonucunda 3. turda Numan Kurtulmuş oldu. Meclis Başkanı’nın açıklanmasının ardından arama motorlarında Numan Kurtulmuş’un hayatı ve yaptığı görevler araştırılmaya başladı.

Yeni Meclis başkanı seçimi için dün saat 14:00’de TBMM Genel Kurulu toplandı. Toplamda 7 milletvekili aday gösterilmişti.

Adaylar arasında Numan Kurtulmuş, Tekin Bingöl, Mustafa Cihan Paçacı, Tülay Hatimoğulları Oruç, Şerafettin Can Atalay, Mustafa Yeneroğlu, Serap Yazıcı Özbudun yer alıyordu.

TBMM Başkanlığı seçiminin 3. Turunda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oy alarak yeni Meclis Başkanı oldu.

Oylama sonucu Meclis’e seslenen Kurtulmuş, "Milletimizin bizden beklentisi yeni anayasadır. Görevi tüm partilerle diyalog içinde sürdüreceğim" ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanı ile ilgili yaşanan gelişme sonrasında vatandaşlar yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kim olduğunu ve hangi görevlerde bulunduğunu araştırıyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kimdir?

Aslen Ordu Ünyeli olan 64 yaşındaki Numan Kurtulmuş, 20. TBMM Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini ardından yüksek lisans eğitimini tamamlayan Numan Kurtulmuş, 1992’de doktora yaptı. 2004 yılında ise profesör oldu. Bir dönem, 'hocaların hocası' lakabı ile tanınan Sabahattin Zaim'in asistanlığını yaptı.

1988'de Sevgi Kurtulmuş ile dünya evine giren Kurtulmuş'un Ayşe, İsmail ve Emir adlarında üç çocuğu dünyaya gelmiştir.

Numan Kurtulmuş hangi görevlerde bulundu?

62., 63. ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcılığı yapan Kurtulmuş, 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı iken 19 Temmuz 2017'de yapılan kabine revizyonunda Kültür ve Turizm Bakanı olmuştur. 2008-2010 yılları arasında Saadet Partisi, 2010-2012 yılları arasında Halkın Sesi Partisi genel başkanlığı yapmıştır.