Meclis Başkanı seçildi mi, adaylar kimler? 30. TBMM Başkanı kim oldu? Yeni döneme başlayan Meclis'te başkanlık seçimi süreci devam ediyor. Peki, Meclis Başkanı seçildi mi? 30.TBMM Başkanı kim oldu? İşte son gelişmeler...

14 ve 28 Mayıs seçimlerini geride bırakan Türkiye, yoluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmeyi seçti.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından milletvekilleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi de geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Yeni kabinenin belli olmasının ardından gözler Meclis'e çevrildi. Yeni TBMM Başkanı için seçim süreci başladı.

30.TBMM Başkanı kim olacak merakla bekleniyor.

TBMM İçtüzüğü uyarınca Genel Kurul’daki oylamada ilk iki turda seçimin sonuçlanması için bir adayın 401 oy desteğine ulaşması gerekiyor.

Peki, Meclis başkanlık seçimi ne zaman? Meclis başkan adayları kimler? TBMM Başkanı seçildi mi, kim oldu? İşte ayrıntılar...

Meclis Başkanı adayları kimler 2023?

İYİ Parti - Cihan Paçacı

YSP - Tülay Hatimoğulları Oruç

TİP - Can Atalay

AK Parti/MHP - Numan Kurtulmuş

CHP - Açıklanmadı.

TBMM başkan seçimi ne zaman?

7 Haziran Çarşamba günü ise Meclis’in 30. başkanını belirlemek için Genel Kurul’da seçim turları yapılacak.

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.