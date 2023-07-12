Meclis ne zaman kapanacak? TBMM ne zaman tatile girecek? İşte son durum… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından vatandaşların gündeminde Meclis’in kapanış tarihi yer aldı. Peki Meclis ne zaman kapanacak? TBMM hangi gün tatile girecek? İşte merak edilenler...

Kabine Toplantısı’nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli maaşlarının Meclis tatile girmeden hayata geçirileceğini belirtmişti. Yapılan açıklamalar sonrasında milyonlarca vatandaşın gündeminde Meclis’in kapanış tarihi yerini aldı. 1 Temmuz tarihinde kapanması beklenen Meclis’in tatile girmeyerek çalışmalara devam edeceği yönünde alınan karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman tatile girecek? Meclis ne zaman kapanacak? İşte detaylar… Meclis ne zaman kapanacak? Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi. Meclis'in ne zaman kapanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.