Meclis ne zaman tatile girecek? 2023 TBMM ne zaman kapanacak, tarih belli oldu mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte TBMM'nin tatile gireceği tarih..

TBMM’de yeni dönem geçtiğimiz günlerde başladı. 28. Yasama Dönemi'nin ilk Danışma Kurulu toplantısı yeni Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapıldı. Yeni dönemin başladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği ise merak edilmeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği konusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdüreceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi; "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi."