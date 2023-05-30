Meclisteki milletvekili dağılımı belli oldu! İşte resmi sonuçlara göre partilerin milletvekili sayıları.. 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili genel seçimlerinde partilerin çıkardığı milletvekili sayıları seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte resmi sonuçlara göre partilerin milletvekili dağılımı..

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimler 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirmişti.

Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği seçim sonuçları büyük bir heyecanla takip edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı için yarıştığı seçimler ikinci tura kaldı.

Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına giderek Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nın yarıştığı ikinci tur seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan kazandı ve yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Bunun ardından 28. Dönem Milletvekillerinin belirlendiği seçimlerde en çok merak edilenler arasında ise partilerin çıkardığı milletvekili sayıları oldu.

Seçimin tamamlanmasının ardından vatandaşlar hangi partinin kaç milletvekili çıkardığını araştırmaya başladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün yaptığı bir açıklama ile 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurdu

Peki, Milletvekili seçimlerinde hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte sonuçlar..

Resmi sonuçlara göre partilerin çıkardıkları milletvekili sayıları şu şekilde;

- AK Parti : 268

- CHP : 169

- YSP : 61

- MHP : 50

- İyi Parti : 43

- Yeniden Refah Partisi : 5

- TİP : 4

Seçimlere CHP listelerinden katılan DEVA, Gelecek, Saadet, ve Demokrat Parti vekilleri ise CHP'den ayrılarak kendi partileri ile mecliste yer alacaklar.

Bu dağılımın ardından CHP'nin vekil sayısının 129'a düşmesi bekleniyor.