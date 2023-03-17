Meditasyon ve yoga yapmak günah mı? Yoga ve meditasyon yapan çok fazla insan var. Bu kişiler, yoga ve meditasyon sayesinde de rahatladıklarını söylüyorlar. İlk kez yogaya ya da meditasyona başlayacak olanlar ise "Meditasyon ve yoga yapmak günah mı?" sorusunu araştırıyor.

Yoga ve meditasyon son zamanlarda bir hayli yaygınlaştı. Bununla ilgili kurslar açıldı ve eğitimler verilmeye başlandı.

Yoganın bu kadar yaygınlaşmasının ardından, bazı sorular gündeme getirildi.

Bu soruları soranların başında da ilk kez yoga veya meditasyona başlayacak olanlar geliyor.

Bu sorunun en önemlisi ise "Meditasyon ve yoga yapmak günah mı?" olarak gündemde yer alıyor.

Diyanet işleri başkanlığı, son yıllarda iyice rağbet görmeye başlayan 'kişisel gelişim yöntemlerinden meditasyon ve yogaya dair islami bilgileri paylaştı.

Özellikle zihin ve bedeni dinlendirme, konsantre olma, ruhu dinginleştirme gibi amaçlarla başvurulan yoga çeşitlerinin dini açıdan caiz olup olmadığı merak ediliyor.

Peki, Meditasyon ve yoga yapmak günah mı?

Meditasyon ve yoga yapmak günah mı?

Yoga, Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilâhî bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu açıdan meditasyon yapmak yine İslam dinine göre caiz değildir.

Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedirler. Ancak yoganın dinî bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dinî bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. (“Brahmanizm”, DİA, VI, 331)

Buna göre bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, yoga yapması uygun değildir.