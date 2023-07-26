Meğer mucizeymiş! Enseye buz koymak bakın ne işe yarıyor... Ensenize koyacağınız bir buz küpünün vücudunuza etkilerini öğrenince şoke olacaksınız...

Sıcak havalar, adeta Türkiye'yi kavuruyor...

Gittikçe artan termometreler vatandaşlara zorlu günler yaşatıyor.

Klimasız serinlemek neredeyse mümkün olmazken, çeşitli yöntemler de deneniyor.

Buz küpleri, bu noktada kurtarıcı sayılabilir.

Tek yapmanız gereken, sadece buz küpünü resimde gösterilen Feng Fu noktasında 15-20 dakika tutmanız.

Etkisi ilaç gibi

Buzun direkt temasını önlemek için de bir bez veya tülbent kullanabilirsiniz.

Profesyonel akupunktur uzmanları günde iki kez bunu yapmayı öneriyorlar.

Hem vücudun ısısını dengeliyor hem de endorfin salgılanmasını sağlıyor. Bu metod vücudun dengesini bulmasını destekliyor.