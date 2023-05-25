Meğer ne basitmiş! Artık reklam yok; İşte Youtube reklam engelleme hilesi Reklamsız YouTube keyfi için para ödemek istemeyenler, toplanın! İşte birkaç adımda reklamları engellemenin yolu...

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, kullanıcılarına reklam karşılığında hizmet veriyor. Reklam izlemek istemeyenler ise "premium üyelik" satın alarak bölünmeden hizmet alıyor.

Youtube reklamları aniden videonun başında, ortasında, en heyecanlı yerinde çıkıveriyor.

YouTube'da reklamlar yüzünden izlediğinden keyif alamayanlar, belirli bir ücret ödemek zorunda. Ancak bu ücreti ödemek istemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bu nedenle çeşitli engelleme yöntemleri araştırılıyor.

YouTube'da reklam çıkmaması için ne yapılmalı? Reklamsız YouTube nasıl izlenir? gibi başlıklara yanıt arayan kullanıların yüzünü güldürecek detaylar haberimizde...

İşte para ödemeden reklamsız YouTube izlemenin kısayolu...

Youtube reklam engelleyici Adblock

Adblock For Youtube, otomatik reklam atlama, reklam engelleyici, youtube ana ekranında reklam banner gizlemeyi sağlar.

AdBlock For YouTube, tüm internet kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. Adından da anlaşılacağı gibi YouTube platformundaki tüm reklamları engelleyen bir uygulamadır.

Tek nokta ile reklam engelleyin

YouTube videosundaki reklamlardan kurtulmak için videonun URL’sine ufak bir dokunuş yapmamız da yeterli olacaktır.

“www.youtube.com/(video URL’si)” yerine "www.youtube.com./(video URL’si)" yazmanız. Yani YouTube’un URL kısmında yer alan “.com/” yerine ".com./" yazın ve reklamsız izlemenin keyfini çıkarın.