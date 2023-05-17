Meğer toz şekerdeki kötü kokunun sebebi... Toz şekerin garip kokusunu bilmeyen yoktur. Bu kokunun sebebini merak edenleri aydınlatıyoruz! O koku bakın nereden geliyormuş...

Pancar şekerinden üretilen toz şeker, tatlıların olmazsa olmazıdır.

Mutfakla ilgilenen herkes, toz şekerin kokusu hakkında bir soru işaretine sahiptir.

Ambalajını açar açmaz gelen garip koku hemen hissedilir.

Toz şekerin kötü kokmasının sebebi, gerçek bir merak konusudur.

Peki, toz şeker neden kötü kokar? Sizler için araştırdık...

İşte nedeni

Pancardan elde edilen şeker aslında kahverengidir.

Şekeri beyazlatmak için içine kizelgur adlı bir kimyasal katılmakta ve sıvısı alınmaktadır.

Sıvısı alındıkça şeker beyazlar ve toz haline gelir. İşte o koku bu içine katılan kimyasalın kokusudur.