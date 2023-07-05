Meğer zehir saçıyormuş! Kablosuz kulaklığın tehlikesi ortaya çıktı... Müzik dinlemeyi daha zevkli hale getiren ve birbirine dolanan kablo derdinden kurtaran bluetooth kulaklıklar, sıkça tercih ediliyor. Ancak zararlarından bahsetmeden de geçmeyelim! İşte bilinmeyen tarafları...

Kulaklık deyince birbirine karışmış ve açılmak bilmeyen kablolar gözümüzde canlanır. Teknoloji sayesinde bu soruna bir çözüm bulundu: Bluetooth kulaklık.

Kablosuz olarak telefona bağlanan kulaklıklar, günlük hayatta büyük kolaylık sağlıyor.

Hem rahat hareket etmeyi hem de kablo sorununu çözen bluetooth kulaklıklar, faydaları kadar zararlara da sahip.

Uzun süre kullanımda tahmin edilemeyecek sorunlara yol açan kablosuz kulaklık hakkında bilinmesi gerekenleri sıraladık.

Zararları da var

Bluetooth aslında radyo frekans radyasyonudur. İyonize olmayan bir radyasyondur. Bluetoothun oluşturduğu manyetik alan kulağa zarar verebilir.

Kkulaklıklar çok uzun süre kullanımlarda manyetik alanın etkileriyle kişinin hücre DNA’sında bozulmalara, kanser oluşumuna yatkınlık gibi durumlara sebep olabilir.

Özellikle kulaklıkla yüksek sesli ve uzun süreli müzik dinlemek kalıcı işitme kaybına yol açabilir.

Henüz kanıtlanmış bir hastalığa yol açmasa da, dikkatli kullanmakta fayda var.