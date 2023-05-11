Memurlar günde kaç saat çalışır? 2023 memur günlük, haftalık ve aylık çalışma saatleri… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HAK-İŞ Genel Kurulu'nda yaptığı memur maaşı açıklamalarından sonra, memurların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki memurlar günde kaç saat çalışır? İşte günlük, haftalık aylık memur çalışma saatleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda memur maaşı temmuz ayı zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Temmuz ayında en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından geri kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memura verdiği müjdeli haber sonrasında vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Memur çalışma saatleri de bu konulardan biri. Arama motorlarında, "Memurlar günde kaç saat çalışıyor? 2023 Memur çalışma saatleri ne kadar?" soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 memur çalışma saatleri

Devlet memurları kanunun 99. maddesine göre memurlar haftalık olarak en fazla 40 saat çalıştırılabilir. Devlet memurlarının izin günleri de yasada cumartesi pazar olarak belirtilmiştir.

- Adliyeler, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında,

- Devlet hastaneleri, 09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 saatleri arasında,

- Sağlık Ocakları 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında

- SGK, 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında,

- Nüfus müdürlükleri 08:30 - 12:30 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında,

- PTT 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında,

- Belediyeler 09.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 saatleri arasında,

- Kaymakamlık 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında,

- Valilik 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında,

- Tapu, 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında,

- İşkur 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında çalışmaktadır