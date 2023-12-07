Memurlara 45 Bin TL’lik tazminat geliyor! BDDK’nın büyük şehirdeki uzmanlarına 45 bin TL’ye kadar tazminat verilmesini öngören madde torba kanun teklifinden çıkarılacak. Düzenleme tüm memurları kapsayacak.

ensonhaber.com

Sadece 400 memuru kapsayan torba kanunu maddesinin değişmesi öngörülüyor. 86 maddelik torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti önergesi ile teklife BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde eklenerek, Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.

Karar geri çekilecek…

Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bu 400 çalışanına ödenmesi planlanan 45 bin liralık hayat pahalılığı tazminatı için muhalefet milletvekilleri tarafından “ücret eşitsizliği çıkar” yormunun ardından yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti’nin torba teklifin genel kurul görüşmeleri sırasında maddeyi geri çekeceği iddia edildi. Düzenlemenin tüm memurları kapsayacak ve ilgili kuruma personeline ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi verecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtiliyor.