Mercedeslerdeki harflerin anlamı: CLA, GLA, AMG, EQS... Mercedes marka arabaların arkasındaki harfler, modelden modele göre değişiyor. Peki, bu harflerin anlamı nedir? CLA, GLA, AMG, EQS gibi terimlerin özellikleri...

Yağmur Dinç

Mercedes-Benz nesillerdir dünyanın en önde gelen otomobillerini üretiyor.

Otomobil üreticisi elektrikli bir geleceğe doğru ilerlerken, giderek daha fazla araç tamamen elektrikli hale geliyor ve bazılarında hibrit güç aktarma organları bulunuyor.

Peki, Markanın araçlarına nasıl isim verdiğini hiç merak ettiniz mi?

Mercedes-Benz, temel modellerin ötesinde araçlarının özelliklerini daha da geliştirmek için ek harfler ekler. Bunun önemli bir örneği, Mercedes-Benz CLS ve Mercedes-Benz CLA gibi modellerde "CL"nin dahil edilmesidir.

Mercedes araçlarının özelliklerini tanımlamaya yardımcı olan bu kodlar müşterilerin araç seçiminde daha bilinçli bir karar vermesine olanak tanır.

İşte Mercedeslerdeki harflerin anlamları...

MERCEDES KODLARI

A Serisi: Küçük Sedan ya da hatchback, küçük şehir Otomobilidir.

B Serisi: MPV, çok amaçlı otomobildir.

C Serisi: Bu seriyi "konfor" olarak tanımlanmaktadır.

E Serisi: Yönetici anlamına gelmektedir.

S Serisi: Özel sınıf anlamına gelmektedir.

G Serisi: Bu kelime, "arazi sınıfı" anlamına gelmektedir.

V Serisi: Kamyonet anlamına gelen "Van" kelimesinden türetilmiştir.

X Serisi: 4x4 çekiş sistemine atıfta bulunmakta ve pikaplar, X serisi üyeleridir.

EQA: A Serisi elektrikli versiyondur.

EQE: E Serisi elektrikli versiyondur.

EQS: S Serisi elektrikli versiyondur.

CLA: Kompakt sınıf otomobiller için kullanılan ve “Coupe Leichtbau Art” kelimelerinin kısaltmasıdır.

CLS: Orta üst sınıf otomobiller için kullanılan ve “Coupe Leichtbau Art” kelimelerinin kısaltmasıdır.

GLA: Kompakt crossover SUV’ler için kullanılan harf kodlamasıdır.

GLB: Kompakt SUV’ler için kullanılan harf kodlamasıdır.

GLE: Orta üst sınıf SUV’ler için kullanılan harf kodlamasıdır.

GLS: Lüks sınıf SUV’ler için kullanılan harf kodlamasıdır.

EQ: Mercedes-Benz’in elektrikli ve hibrit araçlarında kullanılan markası.

Maybach: Mercedes-Benz’in ultra-lüks modellerine verilen koddur.

AMG: Mercedes-Benz’in performans odaklı modelleri için kullanılan harf kodlamasıdır.Otomobilir tarafından paylaşılan içeriklerin kopyalanması yasaktır. Gizlilik metnine https://www.otomobilir.com/gizlilik adresinden ulaşabilirsiniz.