Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB Eylül ayı toplantısı ne zaman? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte merak edilenler..

ensonhaber.com Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısının ne zaman yapılacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren toplantıda alınacak olan faiz kararının ne olacağı merak uyandırıyor. Para Politikası Kurulu toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında düzenlenecek ve toplantıda faiz kararı ele alınacak. Ağustos ayında Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 750 baz puan artırdı. Böylece yüzde 17,5 olan politika faizi yüzde 25'e yükselmiş oldu. Şimdi gözler Eylül ayında yapılacak toplantıdan çıkacak karara çevrildi. Peki, Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte o tarih.. Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı 21 Eylül 2023 Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararının saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

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