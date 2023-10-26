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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? PPK Ekim 2023 faizi

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? PPK Ekim 2023 faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıklamak için bu yıl 10'uncu kez bir araya gelecek. Para Politikası Kurulu, ekim ayı faizini duyuracak. Peki, TCMB faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte politika faizi...