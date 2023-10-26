Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? PPK Ekim 2023 faizi

Merkez Bankası tarafından açıklanan politika faizi, her sektör tarafından merak konusu.
Binlerce vatandaş, yatırımcı, iş insanı ve sektöre ilgi duyanlar Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak olan kararı merak ediyor.
Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın onuncu toplantısını gerçekleştirecek.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti. Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.
Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? TCMB ekim ayı faizi 2023.
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da açıklandı.
Buna göre, yüzde 30 olan politika faizini ekimde 500 baz puan artırarak yüzde 35’e çıktı.