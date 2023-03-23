Merkez Bankası faiz kararı ne kadar oldu? İşte 2023 Mart ayı TCMB faiz kararı... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz oranı merak edildi. TCMB, 2023 Mart ayı politika faizini bugün açıkladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne kadar oldu? İşte 2023 Mart ayı TCMB faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. TCMB geçtiğimiz sene üst üste dört kez faiz indirimi kararı almış ve geçtiğimiz ay düzenlenen toplantısında politika faizini 50 baz puan azaltmıştı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesine canlı yayında ''Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9, bunu daha da düşüreceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun bugün gerçekleşen toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmekte, finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu gözlenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi yüzde 8,5 oranında sabit tutuldu.