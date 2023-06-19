Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Haziran ayı toplantısı ne zaman? Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar..

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Haziran ayı toplantısının ne zaman yapılacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren toplantıda alınacak olan faiz kararının ne olacağı merak uyandırıyor. TCMB Para Politikası Kurulu Mayıs ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8.50'de tutma kararı almıştı. Şimdi gözler Haziran ayında yapılacak toplantıdan çıkacak karara çevrildi. Peki, Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 22 Haziran 2023 Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.