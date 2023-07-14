Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz ayı toplantısı ne zaman? Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar..

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısının ne zaman yapılacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren toplantıda alınacak olan faiz kararının ne olacağı merak uyandırıyor. Hafize Gaye Erkan başkanlığında geçtiğimiz ay ilk defa toplanan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmiş ve 27 ay sonra ilk kez faiz artırmıştı. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak toplantıdan çıkacak karara çevrildi. Peki, Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte o tarih.. Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.