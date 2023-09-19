Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TCMB Eylül ayı toplantısı.. Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte merak edilenler..

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı.

Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısının ne zaman yapılacağı büyük bir merakla takip ediliyor.

Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren toplantıda alınacak olan faiz kararının ne olacağı yakından takip ediliyor.

Para Politikası Kurulu toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında düzenlenecek ve toplantıda faiz kararı ele alınacak.

Ağustos ayında Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 750 baz puan artırdı. Böylece yüzde 17,5 olan politika faizi yüzde 25'e yükselmiş oldu.

Şimdi gözler Eylül ayında yapılacak toplantıda alınacak karara çevrildi.

Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih..

Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı 21 Eylül 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.