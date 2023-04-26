Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosu (gerilemesi) neye sebep olur? İşte retro etkileri... Merkür retrosu, her sene olduğu gibi bu sene de gerçekleşiyor. Astroloji severlerin yakından takip ettiği bu dönem, insanlık üzerinde farklı etkilere sebep olabiliyor. Peki astrolojide Merkür retrosu olarak adlandırılan bu retro dönemi ne zaman bitecek? İşte Merkür retrosu etkileri...

Astroloji severler tarafından yakından takip edilen Merkür retrosu, bu sene de gerçekleşiyor. Her sene yaşanan retro dönemlerinde hem bireyler hem de global dünyada farklı olaylar meydana geliyor. İşte Merkür retrosunun başlangıç ve bitiş tarihi...

2023 Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2023 senesinde 20 Nisan-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında Merkür'ün Boğa burcunda geri hareket edeceği bilinmekte. 20 Nisan itibariyle başlayan retro Mayıs ortasına dek sürecek.

23 Ağustos-15 Eylül 2023 tarihleri arasında ise Merkür Başak burcunda gerileme hareketinde olacak. 12 Aralık tarihinde de Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlamış olacak ve senenin sonuna dek devam edecek.

Merkür retrosu etkileri neler?

Merkür retrosunun nasıl etkilere sebep olduğu merak ediliyor. Bilgiyi ve iletişimi temsil eden Merkür gezegeni geri hareketteyken sözlü ve yazılı iletişimde aksaklıklar meydana gelebilir. Merkür gerilemesi nedeniyle ortaya iletişim, anlaşma, ifade, yolculuklar, ticaret, seyahat ve elektronik aletler gibi konularda aksaklıklar çıkabilir. Ayrıca yine iletişim konularında gecikmeler ya da şaşırtan hatalar meydana gelebilir.