Merve Dizdar’lı Magarsus dizisi saat kaçta, nerede yayınlanacak? İşte Magarsus konusu ve oyuncu kadrosu! Başarılı oyuncu Merve Dizdar'ın başrolde olduğu Magarsus dizisi, izleyici ile buluşuyor. Dizi tutkunları filmin nerede yayınlanacağını, konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte Magarsus dizisinin detayları...

İlk fragmanı Mart ayında yayınlanan Magarsus dizisi izleyicilerin ilgi odağı haline geldi. Başrollerinde Merve Dizdar, Ercan Kesal, Çağlar Ertuğrul gibi başarılı isimlerin yer aldığı Magarsus dizisi bugün izleyici ile buluşuyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor. Senaryosunu ise Mustafa Yürüktümen kaleme alıyor. Magarsus dizisinin nerede yayınlanacağı merak konusu olurken arama motorlarında araştırmalar da hız kazandı. Peki Merve Dizdar’ın yeni dizisi Magarsus nerede yayınlanacak, nereden izlenir? Magarsus dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar… Magarsus dizisi nerede yayınlanacak? Magarsus dizisi, BluTV platformunda saat 19:00'da yayınlanacak. İzleyiciler BluTV üyelikleri sayesinde belirtilen saatten itibaren izleyebilecekler. Magarsus dizisinin konusu Dört tarafı narenciye bahçeleriyle sarılı, sırtını Magarsus Antik Kenti’ne yaslamış olan bir sahil ilçesi Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleri ile hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen diğer dış güçlerle olan mücadelesini ekrana taşıyor. Oyuncu kadrosu · Ercan Kesal · Berkay Ateş · Çağlar Ertuğrul · Merve Dizdar · Burcu Gölgedar · Cem Bender · Sümeyye Aydoğan · Uğur Uzunel · Menderes Samancılar