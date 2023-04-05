Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan Mescid-i Aksa, kritik bir öneme sahiptir. Şimdilerde silah seslerinin yükseldiği kutsal mekanın yeri ve konumu merak ediliyor. Peki, Mescid-i Aksa nerede hangi ülkede? Mescid-i Aksa neden önemlidir? İşte hakkında detaylar...

3 dinin kutsal mekan olarak gördüğü Mescid-i Aksa, yıllardır saldırıya uğruyor.

İsrail askerlerinin silah seslerini yükselttiği Mescid-i Aksa ve çevresinde binlerce masum insan zarar görüyor.

Müslüman aleminin yoğunlukta olduğu kutsal mekan; İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için de büyük bir önem taşıyor.

Mescid-i Aksa Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde geçer:

"Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şânı ne yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür."

Peygamber Efendimiz (sav) ise Mescid-i Aksa hakkında şöyle demiştir:

"Yolculuk ancak şu üç Mescid'den birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya."

Peki, Mescid-i Aksa nerededir? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir? İşte detaylar...

Mescid-i Aksa nerede?

Mescid-i Aksa Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde, Tapınaklar tepesi (Morya) olarak bilinen alandadır.

Mescid-i Aksa resmen Ürdün Evkaf Bakanlığı yönetimi altındadır. Ama İsrail Devleti Kudüs'ü ilhak ettiğini iddia ettiği için efektif yönetim İsrail devleti otoritesi tarafından yapılmaktadır.

Mescid-i Aksa'nın önemi

Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi olması nedeniyle büyük önem arz etmekte ve kutsal sayılmaktadır. Avlusunda bulunan Kubbet-ül Sahra'dan İslam'ın peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V. )'in göğe yükseldiğine inanılır.

Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın altında kendileri için kutsal sayılan Süleyman Mabedi ile Musa'nın sandığının bulunduğuna inanır. Onlara göre sandığın içinde eski ahit vardır. Yahudilere göre hem mabed hem de sandığın geri alınması için Mescid-i Aksa'nın yıkılması gerekir.

Mescid-i Aksa'nın Hristiyanlar için önemi ise bu dinin Kudüs'ten yayılmaya başlaması ile ilgilidir. Yeni Ahit'e göre Nasıralı İsa'nın bu şehirde çarmıha gerilmiştir.