Messi, genç yıldızlarını seçti! A Milli Takım’ın yıldızı da listeye dahil oldu...

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Futbol kariyerine Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, ünlü bir spor giyim markasıyla özel projeye imza attı.

Futbol efsanelerinden olan Arjantinli yıldız, yeni bir krampon serisini giymesi için dünyanın çeşitli bölgelerinden 10 genç futbolcu seçti.

Messi’nin imzasını taşıyacak olan krampon serisinin tanıtımı için belirlenen isimler şaşkınlık yarattı. Messi kramponlarını giymesi için dünya genelinden seçtiği genç yeteneklerin arasında A Milli Takımı’nda yer alan yıldızımız da yer aldı.

MESSİ’NİN 10 GENÇ YETENEĞİ

1- Lamine Yamal

2- Kenan Yıldız

3- Antonio Nuso

4- Eliesse Ben Seghir

5- Claudio Echeverri

6-Assa Ouedraogo

7- Joel Ndala

8- Linda Caiceda

9- Jeadyn Shaw

10- Vicky Lopez