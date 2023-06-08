Messi hangi takıma gitti? İşte Lionel Messi’nin yeni takımı… 2 sezon boyunca PGS'de forma giyen Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. Ünlü futbol yıldızını yakından takip edenler hangi takıma transfer olduğunu merak ediyor. İşte Lionel Messi'nin yeni takımı...

Arjantin milli takım kaptanlığını yapan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2021 yılından bu yana Paris Saint-Germain’de forma giyiyor.

Uzun yıllar Barcelona’da harikalar yaratan Messi, PSG’de oynarken başarısına başarı kattı. Bu sezon sözleşmesinin bitimiyle akıllarda soru işaretleri oluştu.

PSG’de oynadığı ilk sezon şampiyonluk kupasını kaldıran ve gol kralı seçilen Messi’nin yeni adresi merak edilen konular arasında.

35 yaşındaki ünlü futbolcu Barcelona’ya geri dönmek istediğini belirtmişti. Ancak yeni takımı için ters köşe yaptı.

Peki PSG’den ayrılan Lionel Messi, hangi takıma gitti? İşte Lionel Messi’nin yeni takımı…

Lionel Messi hangi takıma gitti?

Suudi Arabistan’dan gelen 500 milyonluk teklifi reddeden Lionel Messi, yeni sezonda Inter Miami’de forma giyecek.

Messi tercihi ile ilgili, "Barcelona'ya geri dönmeyeceğim. Inter Miami'ye gideceğim. Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için MLS'e gitmenin zamanı gelmişti. Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim" açıklamasını yaptı.