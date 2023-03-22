Mesut Özil futbolu neden bıraktı? Yıldız isimden açıklama! Mesut Özil kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Son olarak Medipol Başakşehir forması giydiği bilinen Mesut Özil'den yeni bir açıklama geldi. Yıldız isim, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Gelişme sonrası Özil'in futbolu neden bıraktığı ve hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Mesut Özil neden futbolu bıraktı? Mesut Özil kimdir, aslen nereli?

Ünlü futbolcu Mesut Özil futbolu bıraktığını duyurdu. Özil'in açıklamasının ardından pek çok kişi ünlü ismin ayrılık sebebini ve biyografisini sorgulamaya başladı. Mesut Özil'in hayatı ve futbol kariyeri arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Özil'in 1988 yılında dünyaya geldiği bilinmekte. Peki Mesut Özil kimdir, futbolu neden bıraktı?

Mesut Özil futbolu neden bıraktı?

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu ve bir yazı yayınladı.

Özil, yayınladığı açıklamasında şöyle konuştu:

"Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim."

Mesut Özil kimdir?

15 Ekim 1988 tarihinde Batı Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğan ünlü isim, 9 yıl boyunca Almanya forması giymişti. Çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapan isim buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası’nı kazanmasına da büyük katkı sağlamıştır.

Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olarak bilinen tek oyuncu olma özelliğine sahiptir.

2006 senesinde dünyaya geldiği şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden isim, Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başlangıç yapmıştır. Sonrasında ise 2008 senesinde bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer olmuştur.

Almanya ile 2010 yılında Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer olmayı başarmıştır. Yıldız isim 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis miktarı olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer olmuştur.

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan isim sonrasında Medipol Başakşehir takımı ile sözleşme imzalamıştır.