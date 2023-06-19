Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! İşte sel uyarısı yapılan 13 il.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 ili sel ve su baskını konusunda uyardı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sel uyarısı yaptığı o 13 il..

Ülkemiz son günlerde yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yurdun birçok noktasında sel ve su baskınları yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 ili sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olma konusunda uyardı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bu açıklamanın ardından Meteoroloji'nin hangi illeri uyardığı merak uyandırdı. İşte yağış beklenen ve sel uyarısında bulunulan o iller..

13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

Yapılan açıklamada şu şekilde;

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde (kuvvetli 21-50 kg/m²) olması, (İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir’in doğu, Konya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."