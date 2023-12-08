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Mevlana'nın ölüm günü: Şeb-i Arus ne zaman 2023?

Mevlana'nın ölüm günü: Şeb-i Arus ne zaman 2023? Mevlana'nın "düğün" dediği vefat günü, her yıl aralık ayında kutlanıyor. Peki, 2023 Şeb-i Arus ne zaman kutlanacak? Şeb-i Arus'un önemi nedir, nasıl kutlanır?