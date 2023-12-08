Mevlana'nın ölüm günü: Şeb-i Arus ne zaman 2023?

Arus kelimesi aslında yanlışlıkla Arapçadaki "عروج" (Yükseliş) kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir.
Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece olarak kutlanır.
Şeb-i Arus törenleri ve etkinlikleri Konya Mevlana Kültür Merkezinde yapılmaktadır.
Anma törenlerine katılmak isteyenler Şeb-i Arus ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.
Peki, Şeb-i Arus ne zaman 2023? Şeb-i Arus'un önemi...
Şeb-i Arus ne zaman 2023?
Her yıl 07-17 Aralık tarihleri arasında “Hazreti Mevlânâ’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri” (Şeb-i Arûs) kapsamında düzenlenmektedir.
Törenler boyunca Konya Mevlâna Kültür Merkezinde yapılacak olan Semâ Programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlikler de yer alacaktır.