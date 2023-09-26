Mevlid gecesi dilden düşürmeyin! Fazileti ömürlük... Mevlid Kandili'ni idrak eden Müslüman aleminin bu geceki ibadetinde Salavat-ı Şerif var. Peygamber Efendimizin ruhuna selam ve salat etmek, büyük önem arz ediyor.

ensonhaber.com

İslam alemi, Mevlid Kandili'ne kavuşmanın tadını yaşıyor.

Allah-u Teala'mızın sevgili rasulu Hz. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği hafta içerisinde yer alan Mevlid, kutlu doğumu müjdeliyor.

Mevlid Kandili gecesinde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, doğru şekilde dua etmek istiyor.

Mevlid gecesinin en önemli ibadeti, şüphesiz ki salavat getirmek olarak biliniyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) anmak, O’na selam göndermek salavat getirmek demektir.

Peygambere Salavat:

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"

100 salavatın fazileti

Konuyla ilgili bir hadis rivayeti şöyledir:

“Her kim sabah namazını kıldığında (dünya kelamı, konuşmadan) 100 kere bana salavat okursa, Allah Teala onun otuzu peşinen, 70'şi de gecikmeli olmak üzere yüz ihtiyacını yerine getirir. Akşam da (böyle yapan) için bunun benzeri bir müjde vardır.”

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (Ahzâb, 33/56) buyrulmaktadır.

“Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salâtü selam getirenleridir.” (Tirmizi)

“Kabrimi bayram yeri haline çevirmeyiniz. Bana salâtü selâm getiriniz. Zira nerede olursanız olun sizin salâtü selâmınız bana ulaşır.” (Ebû Davud)

“Allah’ın, yeryüzünde gezici melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını bana ulaştırırlar.” (Nesai)